«Туркменские авиалинии» открыли рейс Львов-Ашхабад

Туркменская Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» («Туркменские авиалинии») с 4 августа открыла регулярный авиарейс Львов-Ашхабад-Львов.

Об этом УНИАН сообщил специалист по рекламной деятельности и предоставлению услуг аренды Международного аэропорта “Львов” им. Данила Галицкого Андрей Карбовницкий.

По его данным, 4 августа, в 22:45, в аэропорту «Львов» совершил посадку самолет первого регулярного рейса Т5-751 "Ашхабад-Львов". А 5 августа в 00:30 из Львова вылетел первый самолет в столицу Туркменистана.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю: "Ашхабад-Киев" — по воскресеньям, "Львов-Ашхабад" — по понедельникам.

Как отмечается в сообщении, первым рейсом из Ашхабада во Львов среди более сотни других пассажиров прибыли руководители «Туркменских авиалиний» - начальник Главного агентства воздушных сообщений ГНС «Туркменховаеллари» Бегенч Халджанов, начальник Службы организации производства и договоров авиапредприятия «Туркменистан» Эдуард Мирадов и ведущий инженер по расписанию коммерческого отдела авиапредприятия «Туркменистан» Назар Пашиков.

Компания «Восток-Сервис-Люкс» (компания-представитель «Туркменховаеллари» во Львове) сообщила, что новый регулярный рейс Ашхабад-Львов-Ашхабад позволит существенно разгрузить поток туристов и студентов из Туркменистана и Украины.

В настоящее время «Туркменховаеллари», кроме внутренних авиаперевозок, также выполняет регулярные рейсы в Пекин, Бангкок, Дели, Абу-Даби, Дубай, Стамбул, Лондон, Франкфурт, Москву, Санкт-Петербург, Киев и другие города мира.