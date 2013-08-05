Донецкая железная дорога в июле реализовала 91% билетов в крымском направлении

Донецкая железная дорога (ДЖД) в июле текущего года реализовала 91%, или 171,1 тыс., предложенных билетов в крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в июле в направлении крымского полуострова ДЖД реализовала 97% (86,6 тыс.) проездных документов, обратно - 94%, или 84,5 тыс. билетов.

Кроме того, на протяжении июля было дополнительно перевезено 17,1 тыс. пассажиров поездом № 177 Донецк-Симферополь (Skoda) - 9,3 тыс. в Симферополь и 7,8 тыс. в обратном направлении.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок в дальнем сообщении за январь-июнь 2013 года составили 176,83 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).