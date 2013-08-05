Крупнейшая авиакомпания Кипра оказалась на грани банкротства

Крупнейшая авиакомпания Кипра - Cyprus Airways – оказалась на грани банкротства. Авиакомпании в экстренном порядке требуется 17 млн евро для обеспечения полетов ее самолетов, сообщает The Sunday Times.

"Еврокомиссия требует от Кипра плана реструктуризации авиакомпании в качестве одного из условий согласия на новую программу помощи", - отмечает издание.

В прошлем году Cyprus Airways зафиксировала убытки в размере 55,8 млн евро, получив от правительства Кипра в том же году 73 млн евро в качестве помощи, добавив к ним 31,3 млн евро в январе текущего года.

"В мае прошлого года Еврокомиссия начала расследование на предмет возможного нарушения правительством Кипра правил ЕС в части госпомощи и субсидирования авиакомпаний, - замечает газета. - Если Еврокомиссия заблокирует новую помощь Cyprus Airways, то авиакомпания обанкротится".

Сейчас правительство контролирует 95% акций Cyprus Airways.