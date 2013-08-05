Обама снял запрет на импорт в США старых iPhone и iPad

Президент Барак Обама наложил в субботу вето на решение Международной торговой комиссии (ITC) США, которое вводило запрет на импорт ряда старых моделей iPhone и iPad, пишет Газета. ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

В начале июня ITC признала нарушение компанией Apple патентов, зарегистрированных южнокорейской корпорацией Samsung, в результате чего продажа старых моделей iPhone и iPad фактически приостанавливалась на территории США.

Последний раз Белый дом накладывал вето на решение ITC в 1987 году. Администрация Барака Обамы уже просила конгресс США ограничить возможность введения запретов на импорт в патентных диспутах.

В июне Apple заявила, что Samsung злоупотребляет патентным законодательством. Теперь же Samsung, комментируя наложенное Обамой вето на решение ITC, говорит о своем разочаровании действиями Белого дома.