Кража имущества на железных дорогах Украины сократилась на 14%

Количество краж грузов и имущества железных дорог Украины в январе-июне 2013 года сократилось на 14% - до 787 случаев на сумму 1,479 млн грн по сравнению с 917 случаями на сумму 2,139 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

В частности, на учет был взят 181 случай кражи грузов на общую сумму 345,5 тыс. грн и 606 случаев повреждения и кражи имущества на сумму 1,134 млн грн.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года было зафиксировано 1,6 тыс. случаев несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта, из которых раскрыто 64,3%, или 1 тыс. правонарушений.

«Чаще всего преступления совершают люди без определенного места работы и проживания, даже не осознавая, что тем самым вызывают аварийные ситуации и угрозу безопасности движения. Мы стараемся реагировать на любой сигнал об опасности», - цитируют в пресс-службе заместителя начальника Управления ведомственной военизированной охраны “Укрзализныци” Дмитрия Никитина.

Как сообщал УНИАН, сотрудники военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в январе-июне текущего года раскрыли и предупредили 651 кражу имущества железных дорог на сумму 1,1 млн грн.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины за несанкционированное вмешательство в работу железных дорог предусмотрены следующие штрафы: за повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений и других объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи - от 170 грн до 510 грн, за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, - от 255 грн до 680 грн, за выброс мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов - от 34 грн до 170 грн, за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов - от 170 грн до 510 грн.