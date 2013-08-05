"Укрзализныця" продолжает назначать дополнительные вагоны в крымском направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в составы поездов, следующих в крымском направлении, на даты пиковых перевозок, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, 6 вагонов включены в состав поезда №294 Киев-Евпатория (с увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Киева 7 августа), 7 вагонов - в состав поезда №597 Киев-Евпатория (отправится из Киева 10 августа), 1 вагон - в состав поезда №88 Ковель-Симферополь (из Ковеля - 6 августа, из Симферополя - 7 августа), 2 вагона - в состав поезда №256 Львов-Симферополь (со Львова - 5 августа, из Симферополя - 6 августа), 2 вагона - в состав поезда №342 Луганск-Симферополь (из Луганска - 5, 9, 10 августа, из Симферополя - 6, 10, 11 августа), 2 вагона - в состав поезда № 228 Луганск-Симферополь (из Луганска - 5, 7, 9 августа, из Симферополя - 30 августа), 2 вагона - в состав поезда №420 Луганск-Феодосия/Айвазовская (из Луганска - 6, 8, 12 августа, с Айвазовской - 7, 9, 13 августа).

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №294 Киев – Симферополь – Киев на даты пиковых перевозок.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Вместе с тем, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.