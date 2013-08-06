Еврокомиссия одобрила слияние US Airways и American Airlines, но с условием

Еврокомиссия (ЕК) разрешила слияние американским крупным авиакомпаниям US Airways и AMR Corporation, включая "дочку" American Airlines, однако с определенными условиями, говорится в сообщении ЕК, сообщает РИА «Новости».

Эта сделка приведет к монополизации маршрута Лондон-Филадельфия, где US Airways и American Airlines через членство в совместном предприятии с British Airways и Iberia являются единственными перевозчиками, предлагающими беспосадочные рейсы (при этом маршрутом де-факто управляет British Airways), сообщает Еврокомиссия.

Слияние будет возможно лишь при условии освобождения ежедневного временного интервала в лондонском аэропорту Heathrow и других обязательств компаний с целью побудить вход на маршрут Лондон-Филадельфии конкурентов, свидетельствует сообщение.

"Еврокомиссия смогла одобрить эту сделку... с учетом обязательств, предложенных ее участниками, которые снимают беспокойство за конкуренцию, которое у нас появилось по поводу маршрута Лондон-Филадельфия", - цитируются в сообщении слова вице-президента ЕК Хоакина Алмуньи.

US Airways является пятым по величине авиаперевозчиком в США, входит в авиационный альянс Star Alliance с 2004 года. Авиакомпания выполняет более 3 тысяч ежедневных рейсов, число сотрудников превышает 32 тысячи человек.

АMR Corporation - американский авиационный холдинг, основанный в 1982 году, со штаб-квартирой в городе Форт-Уэрт (Техас), владеющий тремя сертифицированными коммерческими авиаперевозчиками: магистральной авиакомпанией American Airlines, региональными авиакомпаниями Executive Airlines, Eagle Aviation Services и торговой маркой American Eagle Airlines, под которой работает ряд региональных и местных перевозчиков США.