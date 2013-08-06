На железных дорогах Украины произошло 355 ДТП

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июле текущего года зафиксировала на своих предприятиях 355 транспортных происшествий, что на 11 происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, количество серьезных происшествий также сократилось – до 13 с 17 годом ранее.

Вместе с тем, количество происшествий на железнодорожных путях и переездах осталось без изменений – 46 случаев. «В результате ДТП погибли 10 человек, травмировались пятеро», - сообщили в «Укрзализныце».

Как отметили в ведомстве, основной причиной происшествий остается невнимательность водителей и нарушения ими правил движения. «Один из последних примеров. 2 августа на переезде перегона Акимовка – Тащенак легковой автомобиль столкнулся с локомотивом: водитель пытался проехать через переход, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковые запретительные сигналы. К счастью, погибших и травмированных в результате этого случая нет и автомобиль подлежит ремонту», - рассказали в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2013 года на железнодорожных переездах произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы 5 и погибли 4 человека. В июне «Укрзализныця» приняла дополнительные меры безопасности в связи с повышением температуры воздуха.

Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. км. Две трети украинских железнодорожных линий оборудованы современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой. Украинские железные дороги непосредственно граничат и взаимодействуют с железными дорогами России, Беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и обеспечивают работу с 40 международными железнодорожными переходами, а также обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-Азовского бассейна.