«Укрзализныця» в январе-июле переоснастила и отремонтировала 59 переходов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июле текущего года переоснастила и отремонтировала 59 железнодорожных переходов, а также продолжает ремонт переездных светофоров и модернизацию приборов переездной автоматики. В частности, по данным «Укрзализныци», на 44 переездах положен железобетонный настил, на 14 переездах проведен капитальный ремонт, 1 автобусный переезд оборудован автоматической светофорной сигнализацией, закрыто семь неиспользуемых железнодорожных переездов.

По информации «Укрзализныци», на сегодняшний день в стране на железнодорожных путях размещены 5422 переезда, из которых 1468 оборудованы автоматической светофорной сигнализацией.

Как сообщал УНИАН, Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. км. Две трети украинских железнодорожных линий оборудованы современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой. Украинские железные дороги непосредственно граничат и взаимодействуют с железными дорогами России, Беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и обеспечивают работу с 40 международными железнодорожными переходами, а также обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-Азовского бассейна.

При этом сотрудники «Укрзализныци» уделяют существенное внимание безопасности движения, в том числе на железнодорожных переходах. В частности, за 7 месяцев текущего года количество ДТП на путях сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 11 – до 355 случаев.