«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда западного направления

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») включила дополнительные вагоны в составы поездов, следующих в западном направлении, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, один вагон добавлен в состав поезда №91\92 Львов-Киев. Поезд с увеличенным количеством вагонов будет отправляться из Львова 6, 9, 10, 14, 15, 18 августа, из Киева - 7, 10, 11 15, 16, 19 августа. Два вагона будут включены в состав поезда № 97/99 Ковель-Киев. Из Ковеля поезд отправится 6, 11 августа, из Киева - 9 августа. Один вагон добавлен в состав поезда №228 Одесса-Львов, который отправится из Одессы 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 августа, из Львова – 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 августа. Два дополнительных вагона вошли в состав поезда №118/117 Черновцы-Киев отправлением из Черновцов 25, 26 августа и из Киева – 26, 27 августа.

Один вагон включен в поезд №397/398 Черкассы-Львов, с отправлением из Львова 6 августа.

Дополнительный вагон будет в составе поезда №70 Мариуполь-Донецк-Львов - из Мариуполя – 6, 8, 9, 10, 15, 18, 24, 30 августа и 9 сентября, из Львова - 7, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 31 августа и 8 сентября.

«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда, следующие в западном направлении и обратно», - подчеркнули в ведомстве.

В «Укрзализныце» также напомнили, что график движения пассажирских поездов на 2013-2014 годы разработан для курсирования территорией Украины 291 пары пассажирских поездов, в том числе 164 круглогодичных пар, 93 сезонных (из них 75 в направлении Крыма), и 34 разовых пар. «При этом информация о наличии билетов на поезда, об их стоимости, о времени отправления поездов доступна в режиме оnline в системе бронирования и продажи билетов», - отметили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, 5 августа «Укрзализныця» включила дополнительные вагоны в составы поездов, следующих в крымском направлении, на даты пиковых перевозок. Вместе с тем, перевозка пассажиров остается для «Укрзализныци» убыточной. «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.