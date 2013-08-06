В поезда на Крым добавили вагоны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») добавила вагоны в составы поездов, следующих в крымском направлении, на даты пиковых перевозок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» включила 1 вагон в состав поезда №77 Ковель-Симферополь (с увеличенным количеством вагонов поезд отправится из Ковеля 8, 10 и 11 августа, из Симферополя — 9, 11 и 12 августа), 1 вагон в состав поезда №86 Львов-Симферополь (из Львова — 9 августа, из Симферополя — 10 августа), 6 вагонов в состав поезда № 231/232 Киев-Симферополь (из Киева — 13, 15 августа, из Симферополя — 14, 16 августа, а также дополнительный 1 вагон из Киева — 8, 10 августа, из Симферополя — 9, 11 августа), 1 вагон в состав поезда №342 Луганск-Симферополь (из Луганска — 18-21, 23-26, 28, 30, 31 августа, из Симферополя — 19-22, 24-27, 29, 31 августа, 1 сентября), 1 вагон в состав поезда №298 Киев-Севастополь (из Киева — 25 августа), 2 вагона в состав поезда №282 Симферополь-Киев (из Симферополя — 7 августа).

«Укрзализныця» напоминает, что следить за наличием свободных мест в поездах, забронировать или купить билет можно на официальном сайте железной дороги.

Как сообщал УНИАН, примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Вместе с тем, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.