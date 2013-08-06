Железнодорожные перевозки перевозки в Польше незначительно снизились

Варшава. Занимающиеся пассажирскими железнодорожными перевозками компании в Польше за первые шесть месяцев 2013 года перевезли 134,1 млн пассажиров, что на 2,6%, или на 3,6 млн человек, меньше, чем за первую половину прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН.

Крупнейшим перевозчиком по количеству перевезенных пассажиров в первом полугодии оставалась специализирующаяся на региональных перевозках компания Przewozy Regionlne, доля которой, однако, снизилась до 32,6% с 38,9% по итогам прошлого года.

В тройку лидеров вошли занимающаяся перевозками в столичном Мазовецком регионе компания Koleje Mazowieckie, которая увеличила свою долю до 23,4% с 21,6%, а также региональный перевозчик PKP SKM, который незначительно снизил долю до около 13%.

В июне железнодорожные компании Польши перевезли 21,8 млн человек, что почти на 5% меньше, чем в июне прошлого года.

С учетом протяженности трасс перевозки пассажиров за первое полугодие снизились на 6,7% - до 8,126 млрд пасс./км., в том числе в июне - на 9,3%, что стало самым большим падением в годовом выражении с начала текущего года.

Крупнейшим перевозчиком с 40,5% долей рынка осталась компания PKP Intercity (44% по итогам 2012 года).

В тройку крупнейших перевозчиков, с учетом протяженности трасс, вошли также компании Przewozy Regionalne и Koleje Mazowieckie с долями около 32% и 14%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли почти 274 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателей предыдущего года.

Перевозки с учетом длинны трасс снизились на 1,7% - до 17,9 млрд пасс/км.

За последние 15 лет польские ж/д компании больше всего пассажиров перевезли в 1997 году - более 410 млн, а меньше всего в 2005 году - менее 160 млн человек.

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Грузовые железнодорожные перевозки в Польше в І полугодии снизились на 2%

Компании, занимающиеся грузовыми железнодорожными перевозками в Польше, в первой половине текущего года перевезли 109,3 млн тонн грузов, что на 2,05%, или 2,3 млн тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные польской Администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН.

Крупнейшими перевозчиками в стране в январе-июне т.г. оставались польская РКР Сargo и немецкая Grupa DB Schenker с долей рынка 48% и 21% соответственно. Доля более десятка других крупных компаний не превышала 7%.

В июне объем грузоперевозок вырос на 3,4%. При этом июнь стал вторым месяцем с начала года, когда зафиксировано увеличение (в апреле – на 0,1%).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли 231,3 млн тонн грузов, что на 18,1 млн тонн, или 7,2%, меньше, чем годом ранее, и стало самым низким показателем за последнее десятилетие.

Справка УНИАН. За последние 15 лет занимающиеся грузовыми перевозками железнодорожные компании Польши больше всего перевезли грузов в 2007 году - более 290 млн тонн, а меньше всего в 2001 году - 170 млн тонн.