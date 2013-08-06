Укрзализныця предлагает зернотрейдерам арендовать нерабочие зерновозы при условии их ремонта

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») предлагает заинтересованным зернотрейдерам брать в аренду зерновозы из долгосрочного запаса при условии их предварительной диагностики и проведения капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы вагона. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отметили в ведомстве, с начала года в такую аренду передано уже 800 вагонов. «Одесская железная дорога, на балансе которой находится подвижной состав, предлагает еще 300 зерновозов, которым можно продлить срок эксплуатации и задействовать их в перевозках», - сообщили в «Укрзализныце», добавив, что на сегодняшний день в долгосрочном запасе остаются еще 876 зерновозов.

Как отмечается, договор аренды подписывается на 6 лет. Его основными условиями, помимо ремонта, являются также своевременная арендная плата, содержание вагонов согласно санитарно-экономическим и противопожарным нормам, поддержка необходимых условий эксплуатации и технического состояния.

«Таким образом, после проведения ремонтов зерновозы нерабочего парка снова будут использоваться для перевозки грузов. Полигон курсирования, согласно условиям аренды, - Украина, страны СНГ и Балтии», - отметили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года погрузили 7,66 млн тонн зерновых грузов. В июле "Укрзализныця" сообщила о перевыполнении плана по ремонту зерновозов на 75%, отремонтировав 665 вагонов.

По мнению экспертов, Украине для транспортировки урожая зерновых и масличных культур до 2023 года необходимо увеличить количество вагонов-зерновозов до 15 тыс. с нынешних 8,5 тыс., инвестировав в их строительство 500 млн долл.