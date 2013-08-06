Юго-Западная железная дорога называет системным вандализм в пригородных поездах

Случаи вандализма в поездах пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги приобретают системный характер и несут железной дороге дополнительные потери, приумножающие общий объем убытков от перевозок, который за 7 месяцев 2013 года составил порядка 30 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил начальник службы пригородных перевозок ЮЗЖД Александр Подкопалов.

По его словам, только за первое полугодие 2013 года случаев вандализма было 20. «Снимается все – алюминиевые уголки с дверных проемов, стальные направляющие с дверей, замки, пластиковые панели салонов, снимают даже мягкие диваны, печи отопления, полки, ручки на сидениях. Все что можно открутить, все что можно поковырять - все снимают, - сказал Подкопалов. - В прошлом году сорвали и сломали оборудования на 6 млн грн. Это только дополнительно – не считая плановых затрат».

При этом решить проблему, по словам чиновника, практически невозможно. «Решать проблему сложно. У нас на 50 составов 536 вагонов. Посадить в каждый вагон милиционера будет слишком сложно и дорого… Бывает конечно, что ловим злоумышленников, но это редко. Слишком обширная территория», - посетовал Подкопалов.

Он рассказал, что помимо порчи салонного имущества, нередкими стали случаи разукрашивания вагонов. «Был случай, когда люди приехали из Санкт-Петербурга, чтобы разрисовать киевскую электричку. Они сняли это на телефон и выложили в интернет», - рассказал чиновник. При этом он добавил, что перекраска вагона после нанесения графити стоит порядка 36 тыс. грн.

Вместе с тем, как отметил Подкопалов, акты вандализма могут пресекать и сами пассажиры. «Ведь не так даже страшны те пассажиры, которые курочат это все, как те люди, которые безразличны к этому», - подчеркнул Подкопалов.

В ЮЗЖД отмечают, что случаи повреждения подвижного состава, во-первых, вызывают значительный экономический ущерб для бюджета железной дороги, так как требуют отцепки вагонов из состава поезда для соответствующего ремонта.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.