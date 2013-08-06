Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") до конца года увеличит объемы ремонта вагонов-зерновозов в связи с увеличением объемов перевозок зерновых в 2013 году, сообщила УНИАН пресс-служба железной дороги.

Согласно сообщению «Укрзализныци», по состоянию на 31 июля железнодорожники отремонтировали 1119 зерновозов, что на 8% больше запланированных работ.

«Укрзализныця» сообщила, что в июне-июле 2013 года железнодорожники перевыполнили план ремонта зерновозов на 6% - до 529 единиц.

По данным ведомства, всего железные дороги Украины имеют 12,2 тыс. вагонов-зерновозов, из которых 84% - в рабочем состоянии. До конца года ремонту подлежат еще 140 зерновозов, 105 из которых должны быть отремонтированы в августе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» предлагает заинтересованным зернотрейдерам брать в аренду зерновозы из долгосрочного запаса при условии их предварительной диагностики и проведения капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы вагона.

По мнению экспертов, Украине для транспортировки урожая зерновых и масличных культур до 2023 года необходимо увеличить количество вагонов-зерновозов до 15 тыс., инвестировав в их строительство 500 млн долл.