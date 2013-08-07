Правительство Венесуэлы объявило о "чрезвычайных мерах" на дорогах

Автобус врезался в скалы в Венесуэле: девять человек погибли, 35 получили ранения сегодня в ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Venezolana de Television.

Авария произошла в штате Тачира на западе страны на автодороге Тронкаль-5 на границе с Колумбией. По предварительным данным, из-за механической неисправности водитель не справился с управлением, автобус выехал с проезжей части и врезался в скалы.

Это уже вторая крупная автоавария с участием автобусов за последнюю неделю в Венесуэле. В прошлую среду в штате Гуарико в центре страны в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 14 человек.

В связи с увеличением количества ДТП правительство Венесуэлы объявило о "чрезвычайных мерах" по обеспечению безопасности на дорогах, которые будут приниматься в течение ближайших трех месяцев.