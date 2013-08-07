С 1 сентября некоторые услуги почти подорожают на 15%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на своем заседании 6 августа утвердила новые Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

В сообщении отмечается, что утвержденный комиссией документ определяет, что «размер изменений тарифов на пересылку посылок без объявленной ценности в пределах области и в пределах Украины составляют в среднем 15% (за посылку и за каждый килограмм)». В то же время не будут изменены тарифы на пересылку в пределах Украины писем и почтовых карточек и бандеролей массой до 2 кг, в том числе заказных, и тарифы на пересылку в другие государства секограм, писем, почтовых карточек весом свыше 50 г и простых бандеролей.

Более подробная информация об изменении тарифов НКРСИ не сообщается.

В комиссии также отметили, что, в соответствии с актами Всемирного почтового союза, конечные расходы за период с 2009 года (действующие тарифы) выросли в среднем на 27%. «Поэтому в Украине соответственно будут скорректированы тарифы на международные пересылки почтовой карточки и писем массой до 20 г и свыше 20 г, до 50 г, и тарифов за пересылку посылок без объявленной ценности, стоимость которых будет зависеть от направления», - говорится в сообщении.

В НКРСИ также отметили, что, с учетом мирового опыта, новые тарифы предусматривают изменение уровня скидки с 20% до 40%, которая может предоставляться оператором пользователям на услуги почтовой связи (но не ниже себестоимости).

Основанием для изменения тарифов стало обращение госпредприятия «Укрпочта» в мае текущего года «с предложением относительно оптимизации тарифов на универсальные услуги почтовой связи», что связано с увеличением расходов на обеспечение технологического процесса предоставления универсальных услуг почтовой связи и др.

В НКРСИ также отметили, что мероприятия по пересмотру размера тарифов «воплощаются, учитывая мировой опыт, приводя тарифы в соответствие с реалиями настоящего и устраняя факторы, которые сдерживают развитие отрасли почтовой связи в целом». При этом комиссия посчитала «целесообразным отменить или объединить некоторые тарифы», в т.ч.: тарифы на пересылку приоритетных посылок без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины, поскольку по срокам обработки, перевозки, доставки услуги, по пересылке приоритетных посылок и обычных посылок с дополнительным сервисом «курьерская доставка» тождественны; тарифы на пересылку простой бандероли отечественной продукции книгоиздательства до 100 г включительно и свыше 100 г., до 250 г., т.к. средний вес одной книги - 250 – 500 г., и потому нецелесообразно использовать тарифы на пересылку простых бандеролей с продукцией книгоиздательства массой до 100 г включительно; объединить тарифы на пересылку в другие государства простой почтовой карточки с тарифами на пересылку простого письма массой до 20 г на том основании, что технологический процесс предоставления услуг по пересылке такой корреспонденции, а именно принятие, обработка и доставка (вручение), является одинаковым.

Отмеченные изменения обговорены с профсоюзами в рамках Рабочей группы по разработке Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи, и по результатам обсуждения получено согласование в части пересмотра тарифов в пределах, которые отвечают запланированному размеру, заложенному в расчетах Основных прогнозных макроэкономических показателей экономического и социального развития Украины на 2013 год (15%).

Это решение НКРСИ будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, после чего вступит в силу с 1 сентября, но не раньше дня официального опубликования.

Как отметили в комиссии, тарифы будут обнародованы после госрегистрации.

Согласно финплану «Укрпочты» на 2013 год, планировалось повышение тарифов на доставку посылок по Украине и за рубеж, пересылку почтовой корреспонденции за границу и др. на 15-17%.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.