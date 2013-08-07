Железные дороги с начала года перевезли более 9 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины в январе-июле 2013 года перевезли 9,059 млн тонн зерновых грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

“С начала года железные дороги Украины перевезли 9,059 млн тонн зерновых грузов, 7,901 млн тонн из них перевезено на экспорт”, - уточнили в пресс-службе.

В частности, Донецкая железная дорога перевезла 298,4 тыс. тонн зерновых грузов, Приднепровская - 294,1 тыс. тонн, Южная - 2,773 млн тонн, Юго-Западная - 3,095 млн тонн, Львовская - 964,9 тыс. тонн, Одесская - 1,643 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года погрузили 7,66 млн тонн зерновых грузов.

«Укрзализныця» по поручению правительства Украины увеличит объемы ремонтных работ вагонов-зерновозов в связи с прогнозируемым ростом перевозок зерновых.

В январе-июне 2013 года железными дорогами отремонтировано 880 вагонов-зерновозов, в частности, капитальным ремонтом – 199 вагонов, средним – 681 вагон.