Поездами Донецкой железной дороги в крымском направлении за месяц воспользовались более 188 тыс. пассажиров

В июле поездами Донецкой железной дороги (ДЖД) в крымском направлении воспользовалось более 188 тыс. пассажиров, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, в крымском направлении ДЖД направила 5 поездов, которые осуществили 109 рейсов. На эти поезда было выкуплено 86,6 тыс. билетов, что составляет 97% от общего количества билетов. В обратном направлении было выкуплено 84% билетов - 84,5 тыс. штук.

По данным пресс-службы, в июле было дополнительно перевезено 17,2 тыс. пассажиров сообщением Донецк-Симферополь (поезда № 177/178).

«С целью удовлетворения спроса в перевозках летом Донецкая железная дорога максимально использует свой эксплуатационный парк пассажирских вагонов. Однако резервы Донецкой железной дороги в пассажирских перевозках ограничены и пассажирам нужно заблаговременно позаботиться о поездке - определиться с датой, направлением и заранее приобрести билеты», - сообщила пресс-служба ДЖД.

Железная дорога также напомнила, что предварительная продажа проездных документов начинается за 45 суток до отправления поезда. Утерянные или похищенные проездные документы не возобновляются. В дорогу необходимо брать оригиналы документов, удостоверяющих личность пассажира.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок в дальнем сообщении за январь-июнь 2013 года составили 176,83 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).