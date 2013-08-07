Кабмин выделил 3,5 млрд грн на ремонт участка трассы Киев-Харьков

Кабинет Министров Украины выделил 3,5 млрд грн на ремонт 83 км участка, расположенного в Полтавской области, на трассе Киев-Харьков, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, ремонтные работы будут проводиться на участке дороги Лубны-Полтава.

«Реконструкция указанных участков автомобильной дороги приведет к улучшению их состояния, обеспечит максимальную безопасность и удобство движения и уменьшит негативное влияние дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду», - цитируется пресс-служба первого заместителя министра инфраструктуры Константина Ефименко.

По данным Мининфраструктуры, финансовое обеспечение реконструкции дороги будет осуществляться за счет займа Международного банка реконструкции и развития под государственные гарантии.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что в Украине до конца года отремонтируют порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансируют выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

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