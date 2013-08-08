"Укрзализныця" получила право повысить до 50% лимит скидок на перевозку транзитных грузов

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) получила право повысить лимит предоставления льготных тарифов со скидками на перевозку транзитных грузов железными дорогами Украины до 50% с 30%.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений в Порядок установления коэффициентов к базовым ставкам тарифной политики железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на перевозку транзитных грузов железными дорогами Украины и тарифных ставок в долларах США при перевозке грузов по конкретным направлениям", который зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 июля текущего года.

Как сообщал УНИАН, ранее проект приказа Мининфраструктуры был обнародован на сайте министерства.

"Целью разработки проекта является предоставление полномочий "Укрзализныце" устанавливать льготные тарифы со скидкой до 50% от тарифов, установленных тарифной политикой", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно пояснительной записке, проект решения разработан как реакция на просьбу грузоперевозчиков и грузовладельцев.

“Изменения к приказу являются одним из механизмов разработки мероприятий по оперативному реагированию на предложения грузовладельцев, перевозчиков, экспедиторов и других участников рынка по установлению конкурентоспособных тарифов, которые положительно повлияют на сохранение и дополнительное привлечение объемов транзитных перевозок по территории Украины”, - говорится в записке.