В Украине заметно выросли продажи импортных б/у автомобилей

Рынок продаж автомобилей б/у, формирующийся за счет импорта, в январе-июле 2013 года вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,13 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, доля автомобилей б/у в общем объеме рынка легковых автомобилей за 7 месяцев текущего года составила 4%. При этом доля коммерческих автомобилей б/у составила 89%, автобусов – 44%.

Вместе с тем, в июле продажи импортных автомобилей б/у выросли по сравнению с июнем текущего года на 6% - до 12,5 тыс. единиц, при этом в общем объеме продаж легковых автомобилей в июле б/у автомобили заняли 5%, автобусы - 41%, коммерческие автомобили - 88%.

Лидерами продаж на рынке автомобилей б/у за 7 месяцев текущего года в сегментах легковых и коммерческих автомобилей являются марки Renault (1-е место) и Volkswagen (2-е место), среди автобусов на первом месте Mercedes-Benz, на втором - MAN.

Как сообщал УНИАН, рынок продаж автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие.

На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

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