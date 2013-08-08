Львовская железная дорога реализует пилотный проект строительства доступного жилья во Львове

Львовская железная дорога (ЛЖД) в рамках программы удешевления стоимости ипотечных кредитов реализует пилотный проект строительства 10-этажного дома на 90 квартир, сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецфинучреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Киев).

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между Львовской облгосадминстрацией, Госфондом, ЛЖД и "Укргазбанком" (Киев) во Львове 2 августа.

Согласно сообщению, целью реализации пилотного проекта является обеспечение работников ЛЖД и членов их семей доступным жильем путем реализации программы удешевления стоимости ипотечных кредитов.

«Проектом предусмотрено, что дом будет построен на специально выделенном земельном участке во Львове на улице Калнышевского, 3. В случае приобретения квартир в «пилотной» новостройке, работникам Львовской железной дороги наряду со льготным кредитом предприятие будет предоставлять беспроцентный кредит в размере до 25% стоимости жилья», - цитируют в пресс-служба заместителя председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Александра Билана.

По словам председателя Львовской облгосадминистрации Виктора Шемчука, данный пилотный проект станет базой для дальнейшего развития в области строительства доступного жилья.

«Мы ожидаем, что данный пилотный проект станет базой для дальнейшего развития в области строительства доступного жилья не только на объектах с высокой степенью готовности, а и на специально отведенных бесплатно земельных участках с максимальным применения местных строительных материалов, изделий, что позволит существенно снизить стоимость жилья и нарастить его объемы », - цитирует пресс-служба Шемчука.

Согласно сообщению, ЛЖД уже предоставила необходимый земельный участок во Львове и проинформировала работников предприятия относительно их участия в реализации пилотного проекта.

“Укргазбанк" уже провел предварительную аккредитацию ЛЖД как заказчика и застройщика многоквартирного жилого дома.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины – участники правительственной программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения граждан доступным жильем с начала 2013 года получили 674 кредита на сумму более 155 млн грн.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.