“Лемтранс” направил 4,8 млн грн на модернизацию депо в Волновахе и Днепродзержинске

Крупнейший в Украине частный оператор грузовых железнодорожных перевозок “Лемтранс” в январе-июне 2013 года направил 4,8 млн грн на реализацию программ по модернизации производственного комплекса арендованных вагонных депо в г. Волноваха (Донецкая область) и г. Днепродзержинск (Днепропетровская область), сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, инвестиции были направлены, в первую очередь, на комплексное обновление цеха авто-контрольного пункта (АКП) вагонного депо “Волноваха” по ремонту тормозного оборудования подвижного состава и приобретение стенда для испытаний тормозной системы грузовых вагонов после ремонта для сборочного цеха в Днепродзержинском депо.

“Замена оборудования позволяет более качественно производить ремонт подвижного состава и обеспечить эффективность производственного процесса”, - комментируют ремонтные работы в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило украинскому оператору грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» рейтинг дефолта на уровне «В», прогноз – стабильный.

«Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава.

В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн грузов.

В октябре 2012 года Группа СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, увеличила свою долю в уставном капитале «Лемтранса» до 100%, благодаря чему «Лемтранс» будет стабильно обеспечивать группу СКМ как крупнейшего грузоотправителя подвижным составом.