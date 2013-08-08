Одесский морской порт сократил грузооборот на 19%

Один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна Одесский морской торговый порт в январе-июле 2013 года сократил грузооборот на 19,4% - до 11,987 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, значительное падение показателей обусловлено главным образом оттоком в российские порты большей части казахстанского транзита нефти и нефтепродуктов.

"Последнее, в свою очередь объясняется разницей в уровнях железнодорожных тарифов, действующих при перевозках грузов из Казахстана в Украину и внутри стран Таможенного союза", - отметили в пресс-службе.

В частности, объем переработанных грузов на причалах Одесского порта в июле текущего года сократился на 14% - до 1,513 млн тонн.

Перевалка контейнеров в январе-июле 2013 года увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,628 млн тонн, перевалка железорудного концентрата увеличилась на 18,4% - до 1,612 млн тонн, а перевалка грузов на причалах нефтегавани порта снизилась на 40% - до 319,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Одесский морской торговый порт в январе-июне 2013 года увеличил обработку контейнеров на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 3,029 млн тонн.

В 2012 году Одесский морской торговый порт сократил перевалку грузов на 4,3%, или 1,1 млн тонн, по сравнению с 2011 годом - до 24,5 млн тонн.

2012 год порт закончил с чистой прибылью 416,1 млн грн.

По информации министра инфраструктуры Украины Владимира Козака, объем инвестиций в модернизацию Одесского морского торгового порта до конца 2013 года составит не менее 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.