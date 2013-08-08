Южная железная дорога с начала погрузки урожая перевезла 410 тыс. тонн зерновых

Южная железная дорога (ЮЖД) с начала погрузки зернового урожая - 4 июля по 7 августа 2013 года перевезла 409,6 тыс. тонн зерновых, что на 85,6% больше показателей прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД.

Согласно сообщению, за первую неделю августа было погружено 1386 вагонов и перевезено 93,4 тыс. зерновых. Среднесуточная погрузка составляет 198 вагонов, что на 17% больше, чем в июле текущего года, и на 36% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога (ЮЖД) с 4 по 29 июля 2013 года перевезла 262,9 тыс. тонн зерновых (3,9 тыс. вагонов). Во втором полугодии 2013 года ЮЖД намерена перевезти 2,550 млн тонн зерна, чему поспособствует строительство и ввод в эксплуатацию новых элеваторов по станциях Ичня, Андрияшивка, Бурлук, Галка.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.