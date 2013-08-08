«Укрзализныця» просит зернотрейдеров заранее планировать перевозку грузов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") просит зернотрейдеров равномерно на протяжении месяца планировать перевозку зерновых грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, рабочий парк зерновозов насчитывает около 10,8 тыс. вагонов, которых достаточно для обеспечения бесперебойной перевозки зерновых при работе в плановом режиме. Однако в период интенсивных отгрузок дефицит вагонов создают сами трейдеры, которые не имеют общего плана погрузки, необходимого для оптимального распределения парка вагонов между всеми заявителями во время пикового сбора урожая.

По данным железной дороги, в июле 2013 года основными планами по перевозке зерновых было предусмотрено 918 вагонов, в то время как дополнительных заявок поступило на 24,2 тыс. вагонов.

«Укрзализныця» также сообщила, что неравномерная погрузка зерна создает проблемы и для его своевременной погрузки на суда.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года погрузили 7,66 млн тонн зерновых грузов. В июле "Укрзализныця" сообщила о перевыполнении плана по ремонту зерновозов на 75%, отремонтировав 665 вагонов.

Кроме того, «Укрзализныця» предлагает заинтересованным зернотрейдерам брать в аренду зерновозы из долгосрочного запаса при условии их предварительной диагностики и проведения капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы вагона.