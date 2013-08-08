В Украине появился новый авиаперевозчик Yanair

Новая украинская авиакомпания Yanair, получившая сертификат на осуществление деятельности 26 июля 2013 года, уже в сентябре начнет выполнять регулярные рейсы из Международного аэропорта «Киев» в Черновцы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Регулярные рейсы буду выполняться на воздушном судне Saab 340A, которое рассчитано на перевозку 33 пассажиров и оснащено двумя турбовинтовыми двигателями.

"В планах компании увеличение парка самолетов и рейсы в украинские города Мариуполь, Одессу, Тернополь, Суммы, Северодонецк и другие", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Yanair – новая украинская авиакомпания, получившая сертификат на осуществление деятельности 26 июля текущего года. Флот авиакомпании состоит из 2 самолетов Saab 340A шведского производства.