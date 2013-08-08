Кабмин выделил 1,9 млрд грн на ремонт трассы Киев-Одесса

Кабинет министров Украины выделил 1,93 млрд грн на проведение капитального ремонта автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса на участке протяженностью 59,8 км в границах Киевской области.

Об этом говорится в распоряжении №512-р, размещенном на веб-портале правительства.

Как отмечается, проект капитального ремонта разработан государственным предприятием «Укргипродор» и рекомендован предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проект строительства предполагает сооружение двух мостов, 4 подземных пешеходных переходов, 14 пешеходных мостов. Срок выполнения работ – 68 месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины выделил 3,5 млрд грн на ремонт 83 км участка, расположенного в Полтавской области, на трассе Киев-Харьков. Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявлял, что в Украине до конца года отремонтируют порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансируют выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.