МАУ обещает в ближайшее время решить проблему с выдачей багажа

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в ближайшее время примет все необходимые меры по устранению проблемы с задержкой выдачи багажа пассажирам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"К сожалению, мы не получили должной поддержки от предыдущего руководства аэропорта «Борисполь» в вопросах создания надлежащей инфраструктуры сервиса в терминале «D». В результате, авиакомпания МАУ и наши пассажиры стали, по сути, заложниками ошибок бизнес-планирования хэндлинговых компаний и бездеятельности предыдущего руководства базового аэропорта. Мы считаем сложившуюся ситуацию неприемлемой и делаем все для ее исправления», - отметил вице-президент МАУ по сервису и логистике Антон Борисюк.

По его словам, масштабное увеличение пассажиропотока авиакомпании требовало соответствующего увеличения технологических мощностей аэропорта и компаний-поставщиков услуг, обеспечивающих наземное обслуживание пассажиров и парка воздушных судов МАУ, а также слаженности в их работе.

«Несмотря на заблаговременное получение летнего расписания полетов, руководство хэндлинговой компании «Свиспорт Украина» (сейчас – «ИнтерАвиа»), которая предоставляет МАУ услуги по обработке багажа в аэропорту «Борисполь», не смогло своевременно и адекватно оценить масштабы и темпы роста объемов перевозок нашей авиакомпании и обеспечить развитие необходимой инфраструктуры. Это привело к тому, что существующие технологические мощности не отвечают потребностям в пиковые периоды", - сказал Борисюк.

При этом он отметил, что хэндлинговая компания «ИнтерАвиа», предоставляющая МАУ комплекс услуг по обслуживанию воздушных судов и багажа, инвестировала средства в приобретение специальной техники, что позволит в ближайшие дни обеспечить своевременную выгрузку и доставку багажа на ленту транспортера.

В то же время, в авиакомпании сообщили, что уже удалось наладить эффективное взаимодействие с новым руководством международного аэропорта «Борисполь».

"Профессионализм и конструктивная позиция руководства аэропорта позволили выработать совместный алгоритм действий для оперативного решения накопившихся проблем, в том числе – с задержками выдачи и опозданием багажа", - сообщили в пресс-службе, отметив, что скоординированные совместные усилия авиакомпании, аэропорта и хэндлинговых компаний позволят полностью нормализовать ситуацию в самое ближайшее время.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн пассажиров.