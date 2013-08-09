Агентство нацбезопасности США уволит 90% системных администраторов

Агентство национальной безопасности США объявило о планах увольнения 90% системных администраторов.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», их работу будут выполнять компьютеры.

Как пояснил директор АНБ Кит Александер, таким образом агентство хочет сократить количество людей, имеющих доступ к секретной информации.

Эдвард Сноуден, которого власти США обвиняют в разглашении секретных данных, работал системным администратором по контракту с АНБ, а также сотрудничал с ЦРУ.