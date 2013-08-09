В Севастополе подорожает проезд на социальных автобусных маршрутах

В Севастополе в соответствии с распоряжением горгосадминистрации проезд на 37 социальных автобусных маршрутах подорожает с 1 грн до 1,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера журналистам заместитель председателя ГГА Элимдар Ахтемов.

По его словам, в последний раз тарифы на перевозку пассажиров в Севастополе утверждались в 2007 году, и «за эти шесть лет произошло много событий. Можно сказать, что мы практически проиндексировали на индекс инфляции, который был зарегистрирован в Украине и в Севастополе за прошедшие шесть лет».

Поэтому, добавил Ахтемов, «чтобы не останавливать социально значимые перевозки, было принято решение привести распоряжение в соответствие с действующим законодательством. И было принято решение проиндексировать тарифы на уровень инфляции».

В качестве еще одного аргумента необходимости индексации тарифа Ахтемов заявил, что Севастополь по уровню зарплаты по итогам пяти месяцев текущего года занимает седьмое место в Украине (после Киева, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской и Луганской областей), а средняя зарплата в городе составляет 3073 грн.

В то же время, по его словам, в регионах, где средняя зарплата ниже, стоимость проезда в социальном транспорте была повышена еще раньше. Так, в Тернополе - 20 марта (1,5 грн), в Житомире проезд стоит 1,75 грн, в Сумах заявили о намерении повысить проезд до 3 грн, в Чернигове в 2011 году был установлен тариф 1,75 грн, в Луцке в 2012 году установили тариф на уровне 2,5 грн, в Полтаве также 2,5 грн.

«Как вы понимаете, мы не могли остаться в стороне в то время, как в регионах повсеместно проиндексировали тарифы на проезд в общественном транспорте», - отметил городской чиновник.

По словам Ахтемова, распоряжение ГГА согласовано с соответствующими министерствами и ведомствами, с городским советом профсоюзов и вступит в силу с момента публикации в газете горсовета «Севастопольские известия» (ожидается, что будет опубликовано 10 августа).

Заместитель главы ГГА также сообщил, что стоимость месячных проездных билетов, как и цена проезда в коммерческих маршрутах, остаются прежними. Не проиндексирован проезд и в пригородном общественном транспорте. Льготы на проезд сохранены для всех категорий, которые ими пользовались.