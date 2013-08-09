Одесская железная дорога за 7 месяцев отремонтировала 293 вагона

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-июле 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 293 вагона, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

В частности, деповским ремонтом отремонтировано 221 вагон, капитальным - 72.

Согласно сообщению, на базе вагонного депо Каховка отремонтировано 72 пассажирских вагона, депо Николаев - 18 вагонов, депо Одесса-Главная - 203.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога в январе-июне 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 286 км путей.

В частности, капитальным ремонтом отремонтировано 50 км путей, более 200 км модернизировано и отремонтировано средним ремонтом.

Кроме того, были заменены 25 комплектов стрелочных переводов и еще 84 комплекта отремонтировано средним ремонтом.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года, эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.