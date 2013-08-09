В аэропорту Лейпцига сгорел украинский самолет

Транспортный самолет Ан-12, прибывший с Украины и перевозивший живых кур, загорелся в немецком аэропорту Лейпциг/Галле (федеральная земля Саксония), никто из членов экипажа не пострадал, сообщил РИА «Новости» представитель аэропорта Уве Шухарт.

По его словам, ЧП произошло около 2.00 по местному (3.00 по киевскому). "Ан-12 уже находился на месте стоянки самолетов. В момент возгорания команда из семи человек еще находилась на борту, но они успели вовремя покинуть судно. Однако груз спасти не удалось - все куры погибли", - сказал собеседник агентства.

Тушение пожара продолжалось около часа, самолет сгорел практически полностью. До 3.00 (4.00) работа аэропорта была приостановлена.

"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. На расписании вылета и прилета пассажирских рейсов ЧП не отразилось", - сообщил Шухарт. Он отказался говорить о возможных причинах возгорания, сейчас на месте работают специалисты ведомства по расследованию происшествий с воздушными судами.