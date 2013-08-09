«Укрзализныця» добавила 7 поездов в Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 7 по 9 августа назначила 7 дополнительных поездов, следующих в крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, добавлены поезда: № 584 Симферополь-Киев (с отправлением из Симферополя 8, 10 августа в 18:50), № 294 Киев-Симферополь (9 августа отправляется из Киева в 13:57), № 231 Киев-Симферополь (11 августа отправляется из Киева в 13:52), № 502 Днепропетровск-Симферополь (7, 12 августа отправляется из Днепропетровска в 20:11), № 583/584 Киев-Симферополь (12, 14, 16, 18 августа отправляется из Киева в 00:28, обратно - из Симферополя - 12, 14, 16, 18 августа в 18:50), №510 Киев-Симферополь (20 августа отправляется из Киева в 13:57, обратно - из Симферополя - 21 августа в 20.05)

Кроме того, до 21 сентября продлено курсирование поезда № 205/206 Киев-Феодосия, который будет отправляться из Киева по нечетным числам и из Феодосии - по четным.

Как сообщал УНИАН, ранее проблемы с пассажироперевозками на железных дорогах Украины возникали в преддверии июньских праздников - Троицы 23 июн, и Дня Конституции 28 июня. Реагируя на жалобы граждан о недостатке билетов, “Укрзализныця” к праздникам начала назначать дополнительные поезда в Крым.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.