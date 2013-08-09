В крымском направлении продолжают назначать дополнительные вагоны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 24 дополнительных вагона в составы поездов, следующих в крымском направлении, на даты пиковых перевозок, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, в поезд №86 Львов-Симферополь добавили 3 вагона, №13 Киев-Ужгород - 1 вагон, №90 Днепропетровск-Симферополь - 2, №70 Мариуполь-Львов - 1, №256 Львов-Симферополь - 1, №91 Львов-Киев - 1, №97 Ковель-Киев - 3, №70 Мариуполь-Донецк-Львов - 1, №228 Луганск-Симферополь - 1, №117 Черновцы-Киев - 2, №398 Черкассы-Львов - 1, №296 Симферополь-Ивано-Франковск-Черновцы 2 вагона.

Как сообщал УНИАН, в частности, 6 вагонов включены в состав поезда №294 Киев-Евпатория, 7 вагонов - в состав поезда №597 Киев-Евпатория, 1 вагон - в состав поезда №88 Ковель-Симферополь, 2 вагона - в состав поезда №256 Львов-Симферополь, 2 вагона - в состав поезда №342 Луганск-Симферополь, 2 вагона - в состав поезда № 228 Луганск-Симферополь, 2 вагона - в состав поезда №420 Луганск-Феодосия/Айвазовская.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Вместе с тем, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.