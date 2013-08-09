“Укрзализныця” зафиксировала повреждений грузовых вагонов на 6,5 млн грн

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины “Укрзализныця” в январе-июне 2013 года зафиксировала 3,41 тыс. случаев повреждений грузовых вагонов на сумму 6,52 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзализныци”.

В частности, в июле текущего года количество повреждений выросло на 9,4% - до 509 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации пресс-службы, 70% поврежденных вагонов было выявлено на территории Украины.

“70% поврежденных вагонов за полгода выявлено на территории Украины - это 2,4 тыс. вагонов на сумму 5,95 млн грн”, - уточнили в “Укрзализныце”.

Остальные 30% - 1,01 тыс. поврежденных вагонов на сумму 567 тыс. грн обнаружено на территории иностранных железных дорог.

В частности, на территории Словакии - 793 вагона на сумму 420 тыс. грн, Венгрии - 175 - на сумму 99 тыс. грн, Польше - 42 - на сумму 48 тыс. грн.

Справка УНИАН. В 2012 году “Укрзализныця выявила 6104 случаев повреждения грузовых вагонов на сумму 12,2 млн. грн.

В частности, 22% от общего количества поврежденных вагонов зафиксировано в портах Украины - 1,3 тыс. случаев на сумму 1,27 млн. грн.