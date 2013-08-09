«Роза ветров» пополнила парк первым в Украине самолетом А-330

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose), осуществляющая преимущественно чартерные перевозки, пополнила парк первым в Украине дальнемагистральным самолетом типа Аirbus A-330.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная встреча самолета прошла в Международном аэропорту «Борисполь».

«Благодаря пополнению авиапарка, наша компания сможет выполнять прямые беспосадочные рейсы в Таиланд и Вьетнам. Кроме того, планируем организовать перевозки на этом самолете ко всем материкам Земли», - говорится в пресс-релизе, подготовленном авиакомпанией.

В компании также отметили, что появление нового самолета является результатом долгосрочного сотрудничества «Роза ветров» с концерном Аirbus.

«Зимой планируем привести еще один самолет и возможно вернемся к регулярным рейсам», - сказал генеральный директор авиакомпании Владимир Каменчук.

Также он сообщил, что второй А-330 будет также использован на дальнемагистральных рейсах, в том числе и в Японию.

«Первый дальнемагистральный рейс прибывшего сегодня А-300 запланирован на 23 октября в Бангкок», - сказал Каменчук.

Как ранее сообщал УНИАН, авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) с 23 октября начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Бангкок (Таиланд) – Киев, а с 25 октября – Киев – Пунта-Кана (Доминиканская Республика) – Киев.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-авиарейсов. Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт «Борисполь».