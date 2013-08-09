Аэропорт «Киев» увеличил пассажиропоток на 55%

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-июле 2013 года увеличил пассажиропоток на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,03 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

В частности, пассажиропоток на международных линиях составил 747,402 тыс. человек, на внутренних - 308,947 тыс. человек.

Согласно сообщению, за 7 месяцев т.г. количество рейсов в аэропорту увеличилось на 71% - до 22,374 тыс., при этом осуществлено 12,024 тыс. международных рейсов и 10,35 тыс. внутренних.

По информации пресс-службы, наиболее популярными направлениями в период с января по июль 2013 года на международных направлениях стали Дортмунд, Будапешт и Москва, на внутренних - Симферополь, Донецк и Одесса.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-июне 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 816,757 тыс. человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.