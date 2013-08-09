С 10 августа из-за ремонта частично перекроют дорогу Киев-Одесса

Движение автотранспорта на участке дороги Киев-Одесса (от 21 до 24 км) с 10 августа будет частично перекрыто в связи с проведением капитального ремонта, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, водители смогут воспользоваться объездами, маршруты которых указаны на официальном сайте Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В частности, объехать ремонтные работы можно по дороге Кременец - Белая Церковь - Ржищев, по дороге Киев - Фастов - Белая Церковь - Тараща - Звенигородка и по ряду других маршрутов.

Как сообщал УНИАН, на участке дороги общегосударственного значения Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк закрыто движение с 8 июля по 31 августа 2013 года в связи с ремонтными работами.

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