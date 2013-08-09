Количество абонентов мобильной связи в Украине выросло до 61,72 млн

Количество абонентов мобильной связи в Украине во 2-м квартале 2013 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9% и составило более 61,72 млн человек (количество активированных SIM-карт).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом количество домашних абонентов мобильной связи за отчетный период составило почти 58,37 млн чел., что на 8,7% больше, чем во 2-м квартале 2012 года.

Количество абонентов транкинговой связи за отчетный период составило 5,6 тыс. чел. (0,8 тыс. – домашние пользователи), что на 0,4 тыс. меньше, чем во 2-м квартале 2012 года.

Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа составило 0,8 тыс. чел (0,6 тыс. – домашние пользователи), количество радиальной телефонной связи «Алтай» - 0,2 тыс. (из них 0,1 тыс. – домашние абоненты).

Справка УНИАН. Согласно данным Госстата, количество абонентов сотовой мобильной связи в 2012 году составило 59,1 млн чел. (рост на 5,5% по сравнению с 2011 годом), в 2011 году - почти 55,6 млн чел. (рост на 3,1% по сравнению с 2010 годом), в 2010 году - 53,92 млн чел. (падение по сравнению с 2009 годом на 2,6%), количество абонентов других видов мобильной связи демонстрирует тенденцию постоянного снижения. Так количество абонентов транкиноговой связи в 2012 году составляло 6,6 тыс. чел., в 2011 году - 7,9 тыс., в 2010 году - 8,4 тыс. На конец 2010 года в Украине не осталось абонентов пейджинговой связи (в 2009 году их количество составляло 0,3 тыс. абонентов). Абоненты беспроводного широкополосного доступа Госстатом стали учитываться в 2012 году - по итогам 2012 года количество абонентов беспроводного широкополосного доступа составило 0,5 тыс. чел. (0,3 тыс. – домашние пользователи).