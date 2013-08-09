«Укрзализныця» с начала года отремонтировала 1278 км путей

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов за 7 месяцев текущего года отремонтировала 1278 км путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Исправное состояние путей, стрелочных переводов, переездов и других устройств путевого хозяйства являются одними из основных условий безопасности перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом... В целом железнодорожники отремонтировали разными видами ремонта 1278 км путей», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 августа железная дорога модернизировала 176,7 км путей, что на 3% больше планового задания на 7 месяцев. Капитальный ремонт проведен на 315,9 км путей, средний — на 529,8 км, комплексно-оздоровительный — на 255,6 км путей.

«Наибольшие объемы работ по модернизации путей выполнены на Одесской, Юго-Западной, Приднепровской и Донецкой железных дорогах», - сообщила пресс-служба.

В частности, железнодорожники Приднепровской железной дороги (ПЖД) модернизировали 38,4 км путей, капитально отремонтировали 49 км, средним ремонтом — 135,5 км путей. Одесская железная дорога (ОДЖ) модернизировала 47,8 км, отремонтировала капитальным ремонтом 64,1 км, средним — 140 км. Юго-Западная железная дорога модернизировала 42,7 км, капитально отремонтировала 63,5 км, средним — 115 км. Донецкая железная дорога (ДЖД) модернизировала 30,4 км, капитальный ремонт провела на 72,1 км, средний — на 104,2 км.

«Укрзализныця» также сообщила, что железнодорожники заменили на новые 99 стрелочных переводов, на старогодные — 169 и отремонтировали средним ремонтом 294 комплекта стрелочных переводов.

Пресс-служба сообщила, что в связи с дальнейшим выполнением ремонтных работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения, однако эти работы не повлияют на график движения пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года провела ремонт 975 км железнодорожных путей. Всего Главное управление путевого хозяйства «Укрзализныци» планирует в 2013 году обновить всеми видами ремонта 1 778 км путей.

По итогам 2012 года «Укрзализныця» провела капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей.

Ремонт и модернизацию путей «Укрзализныця» осуществляют согласно программе развития транспортных коридоров и скоростного движения в Украине.

В 2013 году «Укрзализныця» планирует направить капитальные инвестиции на продолжение внедрения скоростного движения на железных дорогах Украины, проектирование электрификации направлений Волноваха - Камыш-Заря - Пологи - Запорожье и Николаев - Колосовка, а также на строительство Бескидского тоннеля.