МАУ с 7 декабря начнет полеты по маршруту Киев - Бангкок

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 7 декабря начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев-Бангкок-Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы Киев-Бангкок будут выполняться с 7 декабря по 21 декабря 2013 года 1 раз в неделю по субботам, с 18 декабря по 23 декабря – 2 раза в неделю по понедельникам и средам, а с 25 декабря 2013 года по 26 марта 2014 года – 3 раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Рейсы Бангкок – Киев будут выполняться с 9 декабря по 23 декабря по понедельникам, с 20 декабря по 25 декабря по средам и пятницам, а с 27 декабря 2013 года по 28 марта 2014 года – по понедельникам, средам и пятницам.

Новые прямые рейсы будут выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.

МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.