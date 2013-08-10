При смене тарифов мобильные операторы должны получать согласие абонентов, заявляет АМКУ
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал операторам мобильной связи принять меры по получению согласия потребителей (абонентов) на смену условий предоставления определенных видов услуг, в частности, условий тарифных планов.
Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.
«В последнее время в Антимонопольный комитет Украины поступали многочисленные жалобы граждан на операторов рынка мобильной связи, в частности на три ведущие компании на рынке. В связи с этим, Комитетом было проведено соответствующее расследование, результаты которого показали наличие неправомерных, по мнению Комитета, действий операторов мобильной связи», - говорится в сообщении.
По информации АМКУ самыми распространенными из нарушений являются: повышение ежедневной и ежемесячной абонентных плат; необходимость пополнения счета на установленную цену, как условие для возобновления возможности пользоваться всем объемом услуг; перевод на другой тарифный план потребителей услуг мобильных операторов, в частности без предварительного уведомления абонентов; повышение платы за соединение; установление мелодии вместо гудка без предварительного уведомления абонентов и снятие с их счета платы за эту услугу; изменение стоимости услуги и т. п.
Пресс-служба АМКУ подчеркнула, что в обязанности операторов входит информирование граждан в средствах массовой информации и/или на своем веб-сайте об изменении тарифов, тарифных планов, которые устанавливаются ими самостоятельно, не позднее чем за семь календарных дней до их изменения.
«Два оператора заключают с такими абонентами публичные договоры, третий – договоры присоединения, которые в соответствии с гражданским законодательством устанавливают права и обязанности сторон. Согласно этим договорам операторам запрещается включать в договор положения, предусматривающие получение и/или уплату потребителем услуг, которые он не заказывал, а также положения, предусматривающие условия, которые ставят стороны договора в неравное положение, ограничивая или ухудшая тем самым права потребителя по сравнению с определенным законодательством. Однако фактически потребитель не имеет возможности повлиять на условия, которые выставляются операторами», - отмечают в Антимонопольном комитете.
Кроме того, три ведущих оператора рынка, в адрес которых возникают нарекания, имеют признаки занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг мобильной (подвижной) сотовой связи в течение 2012 года и 7 месяцев 2013 года. Их действия в виде информирования абонентов лишь о намерении изменения условий предоставления определенных услуг, в частности условий тарифных планов и дополнительных услуг без согласования с действующими абонентами могут приводить к ущемлению интересов потребителей (абонентов), что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.
В связи с этим, Комитет предоставил операторам мобильной связи обязательные к рассмотрению рекомендации, о результатах которых операторы должны сообщить в тридцатидневный срок.
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно мобильных операторов «Киевстар» и «МТС» за невыполнение рекомендаций по снижению внутренних тарифов.
В конце 2012 года указанные мобильные операторы согласились снизить тарифы на международные и внутриукраинские разговоры.
По прогнозам АМКУ, экономический эффект от снижения тарифов должен был составить свыше 1 млрд грн.