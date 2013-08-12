Журналисты призывают Азарова не допустить роста тарифов на доставку периодики

Национальный союз журналистов Украины призывает премьер-министра Николая Азарова не допустить резкого увеличения тарифов по доставке периодической печати.

Об этом говорится в письме НСЖУ к Азарову, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

"Как стало известно, УГППС «Укрпочта» планирует увеличить тарифы по доставке периодической печати свыше 45% от существующих. Обращаем Ваше внимание, уважаемый Николай Янович, что государственный монополист запланировал сделать это беспрецедентное для нашей страны повышение цен за один месяц до начала подписки на газеты и журналы на следующий год. Сейчас, когда по требованию «Укрпочты» редакции уже представили данные о подписных ценах для включения в подписные каталоги (ничего не зная о возможном повышении тарифов), когда уже подготовлены бюджеты и бизнес-планы изданий, подобные действия приведут как к подорожанию, так и к резкому падению тиражей изданий, в первую очередь, региональных", - говорится в письме.

В НСЖУ вызывает беспокойство кулуарность и тайность подготовки этого проекта. В письме отмечается, что новое руководство «Укрпочты» не проводило никаких консультаций с общественными организациями, редакционными коллективами, не собиралась рабочая группа с представителей медийного сообщества, которое создано приказом «Укрпочты», не обсуждался этот вопрос и на заседании Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

"В конце концов, никаких аргументов или расчетов о необходимости такого резкого роста тарифа на доставку представители печати, как партнеры «Укрпочты», не слышали и не видели. Вообще, в последнее десятилетие формирование тарифов на доставку периодических изданий нелогичное, непрозрачное, непредсказуемое. Тарифы растут чрезвычайно резко, в последний момент перед началом подписной кампании, что не позволяет редакциям газет и журналов что-то спланировать", - заявляют авторы обращения.

Кроме того в НСЖУ вызывает сомнения и законность такой процедуры повышения тарифов. "С пониманием относимся к необходимости увеличения доходной части «Укрпочты», в первую очередь, для повышения заработной платы почтальонам. Мы ценим их нелегкий труд. Но не путем уничтожения подписки печатных изданий! Предварительно обсуждалась возможность повышения тарифов на уровень инфляции в 2012-2013 годах, НСЖУ никогда не возражал против такого алгоритма роста тарифа. Ко всему, «Укрпочта» не ответила на критические предостережения относительно нерационального расходования средств на свое функционирование, которое приводит к повышению уровня убыточности монополиста рынка почтовых услуг. Уважаемый Николай Янович, учитывая личное внимание к развитию печатных изданий, готовность к публичному обсуждению проблем медиаотрасли (в частности, 1 февраля Вы приняли участие в работе секретариата НСЖУ), просим Вас остановить процесс повышения тарифов на доставку печати и не позволить «Укрпочте» злоупотреблять своим монопольным положением", - отмечается в письме Национального союза журналистов Украины.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает 95 тысяч сотрудников, из них 40 тысяч – почтальоны, 30 тысяч – операторы почтовой связи.