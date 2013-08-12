«Укрзализныця» дополнительно назначила 4 поезда в Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила 4 дополнительных поезда, следующих в крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, добавлены поезда: № 294 Киев-Симферополь (будет отправляться из Симферополя 22, 26, 28, 30 августа в 12:30, из Киева - 23, 27, 29, 31 августа в 13:57), № 502 Днепропетровск-Симферополь (будет отправляться из Днепропетровска в 20:11 - 21, 25 августа), № 231/232 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева 17, 19, 21 августа в 13:52, из Симферополя - 18, 20, 22, 24 августа в 12:05), № 294 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева в 13.57 - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 августа, обратно из Симферополя - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 августа в 12:30).

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 7 по 9 августа назначила 7 дополнительных поездов, следующих в крымском направлении.

В частности, были добавлены поезда: № 584 Симферополь-Киев (с отправлением из Симферополя 8, 10 августа в 18:50), № 294 Киев-Симферополь (9 августа отправляется из Киева в 13:57), № 231 Киев-Симферополь (11 августа отправляется из Киева в 13:52), № 502 Днепропетровск-Симферополь (7, 12 августа отправляется из Днепропетровска в 20:11), № 583/584 Киев-Симферополь (12, 14, 16, 18 августа отправляется из Киева в 00:28, обратно - из Симферополя - 12, 14, 16, 18 августа в 18:50), №510 Киев-Симферополь (20 августа отправляется из Киева в 13:57, обратно - из Симферополя - 21 августа в 20.05)

Ранее проблемы с пассажироперевозками на железных дорогах Украины возникали в преддверии июньских праздников - Троицы (23 июня) и Дня Конституции (28 июня). Реагируя на жалобы граждан по поводу нехватки билетов, “Укрзализныця” к праздникам начала назначать дополнительные поезда в Крым.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.