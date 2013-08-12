Пассажиропоток через украинские аэропорты вырос на 4%

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-июле вырос на 4,1% и составил 8,07 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, пассажиропоток через украинские аэропорты в июле увеличился на 5,9% - до 1,763 млн человек.

При этом перевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями в июле текущего года остались на уровне июля прошлого года и составили 996,9 тыс. человек.

"А в целом в период с января по конец июля 2013 года украинскими авиакомпаниями перевезено 4,249 млн пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-июне вырос на 3,6% и составил 6,306 млн человек.

Украинские авиаперевозчики в январе-июне текущего года сократили пассажиропоток на 6,1% - до 3,252 млн человек

Согласно данным Госстата, предприятия авиатранспорта Украины в январе-июне 2013 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 3,2 млн человек.