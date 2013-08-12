Одесская железная дорога за 7 месяцев отремонтировала 4,7 тыс. грузовых вагонов

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-июле 2013 года отремонтировала 4,7 тыс. грузовых вагонов, что на 26% больше запланированного объема работ, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, деповским ремонтом ОЖД отремонтировала 3,6 тыс. грузовых вагонов, капитально - более тысячи.

ОЖД сообщила, что больше всего вагонов - 1,4 тыс. - было отремонтировано в ремонтном вагонном депо Знаменка.

“Своевременное проведение ремонта грузового вагона гарантирует безопасность движения и сохранение целостности грузов, перевозимых железной дорогой», - сообщила ОЖД.

Как сообщал УНИАН, ОЖД за 7 месяцев 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 293 пассажирских вагона.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года, эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.