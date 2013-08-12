Аграрии предлагают отсрочить весовой контроль автоперевозок зерна

Украинская аграрная конфедерация (УАК) предлагает Кабинету министров отсрочить габаритно-весовой контроль для перевозчиков зерна до 1 января 2014 года.

Согласно сообщению УАК, проект изменений в постановление Кабмина «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования» был представлен конфедерацией на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам логистических затрат и повышения эффективности экспорта в 2013/14 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014) при Минэкономразвития Украины.

В УАК считают, что весовые ограничения могут негативно повлиять на перемещения зерна по территории Украины, особенно в пиковый период – в октябре-декабре.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения», согласно которому значительно возрастут штрафы за разрушение дорог.

Размер штрафа для водителей составит от 30 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-680 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 80 до 125 необлагаемых минимумов (1360-2125 грн).

При повторном совершении в течение года любого из нарушений штрафные санкции составят: для водителей – от 80 до 100 необлагаемых минимумов (1360-1700 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 грн).

Министерство аграрной политики продовольствия прогнозирует экспорт зерна в 2013/2014 МГ на уровне 28 млн тонн против 23 млн тонн в 2012/2013 МГ.