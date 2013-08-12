ДЖД снимет с эксплуатации два пригородных поезда, разрисованных вандалами

Донецкая железная дорога (ДЖД) снимет с эксплуатации два пригородных поезда сообщением Мариуполь - Ясиноватая, которые 11 и 12 августа были разрисованы вандалами, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, злоумышленники разрисовали 4 вагона, но из-за особенностей конструкции с эксплуатации придется снять оба поезда в полном составе.

“За две ночи подряд, 11 и 12 августа текущего года, по станции Мариуполь вандалы разрисовали 4 вагона двух пригородных поездов сообщением Мариуполь - Ясиноватая... Электропоезд устроен так, что отцепить один отдельный вагон нельзя - приходится отцеплять секцию из двух вагонов. А поскольку это трехсекционные электропоезда, то нужно снимать с эксплуатации весь поезд и в оперативном порядке заменять его другим”, - уточняют в пресс-службе.

По информации ДЖД, стоимость перекраски поездов составит около 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пригородных перевозок в январе-июне 2013 года составили 247,9 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).